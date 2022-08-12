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دولة مجاورة تحبط عملية تهريب اكثر من مليون حبة مخدرة

دوليات

2022-08-12 | 15:12
Alsumaria Tv
دولة مجاورة تحبط عملية تهريب اكثر من مليون حبة مخدرة
المصدر:
وكالات
2,399 مشاهدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الجمعة، عن احباط محاولة لتهريب 1.1 مليون حبة مخدرة، عثر عليها في إرسالية وردت عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن الهيئة قولها أنه "وردت إرسالية عبارة عن "ألعاب وملابس وبضائع متنوعة" وفي أثناء إجراء عملية التفتيش عُثِر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخل محتويات الإرسالية".

وأضافت أنه "وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، تم القبض على مستقبليها وعددهم 5 أشخاص".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية عبر جميع منافذها الجمركية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقا لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها".

ودعت الهيئة "المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني، حيث تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ".
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