دولة عربية تتصدر قائمة الشعوب "الأكثر غضبا" في 2022

وحلّ لبنان في المركز الأول، حيث انتاب 49% من سكانه مشاعر سلبية، وجاءت تركيا في المركز الثاني بنسبة 48%، ثم أرمينيا في المرتبة الثالثة بنسبة 46%، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.وحلّ العراق في المركز الرابع بنسبة 46% أيضا، فيما جاءت أفغانستان في المركز الخامس بنسبة 41%، يليها الأردن بنسبة 35%.وفي التصنيف الذي ضم أكثر من 100 دولة، سجلت السعودية نسبة غضب 20% بين مواطنيها، فيما سجلت مصر والمغرب بنسبة 25% و32% على التوالي لكل منهما.يقيس المسح خمسة مشاعر أساسية لدى المواطنين، هي التوتر والحزن والغضب والقلق والألم النفسي. قال 48% من اللبنانيين إن المشاعر الخمسة تملكتهم جيمعها خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 وبداية عام 2022.