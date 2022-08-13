لبنان.. قرار جديد بشأن رسوم مغادرة المسافرين من مطار بيروت

وذكرت المديرية في تعميم إلى شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية، وفقاً لتعديل قانوني صدر أخيرا ويقضي "بتسديد الرسوم المتوجبة والناتجة عن رسوم خروج على المسافرين على متن الرحلات النظامية في مديرية الواردات لدى وزارة المالية بالدولار النقدي حصرا".وأضافت، أن "ذلك يتم على بطاقات السفر التي تصدر ابتداء من الثاني عشر من شهر آب الحالي".