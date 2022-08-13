Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عدسة السومرية توثق استعدادات أنصار الإطار للتظاهر وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تفاصيل جديدة عن الوثائق المصادرة من منزل ترامب

دوليات

2022-08-13 | 04:36
Alsumaria Tv
تفاصيل جديدة عن الوثائق المصادرة من منزل ترامب
المصدر:
ارم نيوز
1,361 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
تضمنت الوثائق المصادرة من منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وثيقة تتعلق بحليفه المخلص روجر ستون.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) داهم منزل ترامب، في مارالاغو بولاية فلوريدا يوم الاثنين الماضي.
 
وأدين "ستون" عام 2019، بـ"الكذب" على الكونغرس أثناء تحقيقه في التدخل الروسي بانتخابات العام 2016 التي فاز بها ترامب.
 
وبحسب تقرير لشبكة "سي أن أن"، فإن إحدى الوثائق المصادرة من منزل الرئيس السابق، كانت لروجر ستون الذي عفا عنه ترامب، قبل أن يغادر منصبه، من أجل حمايته من عقوبة السجن 3 سنوات".
 
وأشار التقرير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي استعادوا أيضًا خلال عملية التفتيش، مواد تخص الرئيس الفرنسي.
ورفضت السفارة الفرنسية في واشنطن، أمس الجمعة، الرد على هذه التطورات، وفق الشبكة.
 
"المكتب 45"
 
وقالت "سي أن أن" إن القاضي كان قد سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث عما أسماه "المكتب 45".
 
ويشير ذلك بوضوح إلى ”مكانة ترامب في التاريخ بصفته الرئيس الخامس والأربعين“، بحسب المصدر ذاته.
 
وسُمح للوكلاء أيضًا بالبحث في ”جميع الغرف أو المناطق الأخرى“ في "مارالاغو" التي كانت متاحة لترامب وموظفيه لتخزين الصناديق والوثائق.
 
وأضافت الشبكة أن الأمر القضائي تضمن التالي: "تشمل المواقع التي سيتم البحث فيها (مكتب 45) وجميع غرف التخزين وجميع الغرف أو المناطق الأخرى داخل المباني المستخدمة أو المتاحة للاستخدام بواسطة (FPOTUS)، إشارة لترامب".
 
وأوضح طلب مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القاضي تحديدًا أن ”الوكلاء الفيدراليين سيتجنبون المناطق التي يتم استئجارها أو استخدامها من قبل أطراف ثالثة“.

ويمتلك ترامب العقار المترامي الأطراف في فلوريدا، وهو محل إقامته الأساسي، بالإضافة إلى ناد ومنتجع مخصصين للأعضاء فقط.
ووصف وكلاء "أف بي آي" للقاضي في طلبهم، موقع مارالاغو بأنه "قصر به حوالي 58 غرفة نوم، و 33 حمامًا على مساحة 17 فدانًا".

20 رزمة وثائق وليس 10
ويُظهر إيصال الملكية، الذي تم إصداره أيضًا يوم الجمعة، لمنزل ترامب، أن بعض المواد المسترجعة تم تصنيفها على أنها ”سرية للغاية / SCI“، أحد أعلى مستويات التصنيف.
 
وأظهرت وثائق المحكمة أن الوكلاء أخذوا أيضا أربع مجموعات من الوثائق "السرية للغاية"، وثلاث مجموعات من الوثائق "السرية"، وثلاث مجموعات من الوثائق "سري".
في المجموع، يُظهر الأمر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي جمع أكثر من 20 صندوقًا، بالإضافة إلى مجلدات من الصور ومجموعات من المواد الحكومية السرية ومذكرة واحدة مكتوبة بخط اليد على الأقل.
 
وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.
 
ويوجب قانون اتحادي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأمريكية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:02 | 2022-08-13 09:02
08:59 | 2022-08-13 08:59
08:29 | 2022-08-13 08:29
المزيد
اعلان
أكيد
أكيد
مستبعد
مستبعد
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.