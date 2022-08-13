بينهم 56 طفلا.. وفيات عديدة في باكستان بسبب الفيضانات

ونقلت القناة، عن مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أن الأمطار والفيضانات أسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن وفاة 85 رجلا و 45 امرأة و 56 طفلا في بلوشستان، وأصيب 75 شخصا آخر نتيجة ذلك.كما تسببت الأمطار والفيضانات بوفاة أكثر من 23 ألف رأس من الماشية والدواجن ودمرت، وأتلفت 18087 مسكنا وألحقت الأضرارا بـ 16 جسرا في المنطقة.ووفقا لمعلومات القناة، تجاوز عدد ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في يوليو وجزء من أغسطس في جميع أنحاء البلاد، 700 شخص.في وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة عواقب الكوارث، أنه تم تسجيل معظم الدمار والخسائر في مقاطعة بلوشستان، المتاخمة لأفغانستان، وكذلك في البنجاب وفي مقاطعة السند.