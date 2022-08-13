بالأسماء.. مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الطارئة للبرلمان، اليوم السبت، على تعديل 13 حقيبة وزارية.

وقال رئيس مجلس النواب إن الموافقة علي التعديل الوزاري تكون جملة بأغلبية الحضور ولا يقل عن ثلثي الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.



التعديل يشمل 13 وزارة، وجاء التعديل كالتالي:



الصحة والسكان خالد عبدالغفار الهجرة والمصريين في الخارج سها ناشد التنمية المحلية هشام آمنة التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور الثقافة نيفين يوسف الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي هاشم الإنتاج الحربي اللواء محمد محمد صلاح الدين التربية والتعليم رضا حجازي السياحة والآثار أحمد عيسي القوى العاملة حسن محمد حسن شحاتة قطاع الأعمال محمود مصطفي كمال التجارة والصناعة النائب أحمد سمير الري والموارد المائية هاني سويلم.

