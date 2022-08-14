مصرع واصابة اكثر من 80 شخصا اثر حريق بكنيسة في مصر

السومرية نيوز – متابعة

توفي 35 شخصا واصيب 45 آخرين، اليوم الأحد، في حريق اندلع بكنيسة في محافظة الجيزة المصرية.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه "جرى نقل 45 مصابا من الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات".

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن "الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة".

وأشار عبد الغفار إلى "رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية في تويتر:"أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأضاف: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".