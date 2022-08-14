بسبب الالعاب النارية.. انفجار ضخم بسوق في ارمينيا

وقال المتحدث باسم عمدة يريفان، ليفون ساردريان، إن "الانفجار وقع في منطقة بها ألعاب نارية".هذا وتمكن رجال الإطفاء بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في سوق سورمالو.وأدى الانفجار والحريق في سوق سورمالو إلى ارتفاع سحابة من الدخان فوق يريفان.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خدمات الطوارئ، أيك كوستانيان، إن الانفجار أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 36 شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد لا يزال تحت الأنقاض".وقالت وزارة الصحة إن 26 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 11 منهم أطفال".وقام عمال إنقاذ ومتطوعون يرتدون ملابس مدنية بالبحث عن الضحايا المحاصرين تحت ألواح الخرسانة والمعدن الملتوي.هذا وواصلت الألعاب النارية انفجارها بينما عمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وسط دخان كثيف.وتقع السوق على بعد حوالي كيلومترين جنوب وسط المدينة، وتشتهر بأسعارها المنخفضة ومجموعة متنوعة من السلع.إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن سبب اشتعال الألعاب النارية.