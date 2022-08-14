الكشف عن سبب حريق كنيسة أبي سيفين في مصر

وقال عبد الغفار في تصريحات للصحفيين خلال تواجده في مستشفى إمبابة العام: "إنه بحلول التاسعة صباحا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر".وأضاف: "كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصة أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد".وأوضح عبد الغفار أن "الدخان الكثيف تسبب في حدوث حالات اختناق ولاسيما وسط كبار السن والأطفال".وأعلنت وزارة الصحة والسكان "مغادرة اثنين من مصابي حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة".وبحسب بيان للوزارة، "يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة".