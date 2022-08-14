بعد زيارة وفد الكونغرس لتايوان.. بكين تحذر من "اللعب بالنار"

وقال ليو في تغريدة عبر "تويتر": "هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيموت منها".وأضاف: "نحث الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين".وكانت وسائل إعلام أفادت سابقا بأن زيارة خمسة سياسيين أمريكيين إلى تايبيه يومي 14 و 15 أغسطس هي جزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.