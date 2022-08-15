وجهت رسالة للقوى السياسية.. إيران: لن نتدخل بالشأن العراقي

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته السومرية نيوز، إن "قضايا العراق مهمة لانه بلد جار لنا ونتابع تحولاته السياسية عن كثب"، داعيا الى "ارساء دعائم السلم والاستقرار في العراق".وأضاف، أن "اتصالاتنا مع السلطات العراقية مستمرة"، مستدركا بالقول إن "ايران تتجنب التدخل في الشان العراقي".ودعا كنعاني الى "تشكيل حكومة شاملة نقف الى جانب الشعب العراقي"، معربا عن أمله بأن "تصبح العلاقات الايرانية العراقية اقوى من السابق".وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية القوى السياسية العراقية الى "التمسك بالدستور العام للبلاد".

وبشان الاتفاق النووي، اكد كنعناي، أننا "في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا"، لافتا الى أن "هناك تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وبانتظار رفع العقوبات".

واوصح أنه "إذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء".