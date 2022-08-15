تركيا.. تعيين جنرال امرأة في حادثة غير مسبوقة بتاريخ الدرك

الترقية كانت من نصيب أوزليم يلماز، التي كانت في رتبة عقيد، وتدير القيادة العامة لمكافحة العنف المنزلي والأطفال، وأصبحت بتوقيع الرئيس أردوغان، أول جنرال نسائي في تركيا.وحسب التعيينات والترقيات، الخاصة بقوات الدرك التي نُشرت في الجريدة الرسمية، وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية في تركيا، فقد تمت ترقية أوزليم يلماز إلى رتبة لواء (جنرال)، وعينت بموجب نفس القرار نائباً لرئيس أكاديمية الدرك وخفر السواحل.هذه الترقية تلقتها الأوساط التركية، خصوصا داعمي حرية المرأة بترحاب كبير، حيث تلقت الجنرال يلماز التهاني من الجمعيات الحقوقية.وكتب مصطفى شنتوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بتركيا، في تغريدة على موقع "تويتر": "أهنئ العميد أوزليم يلماز، أول جنرال في القيادة العامة لقوات الدرك، وأتمنى لها كل التوفيق في مهمتها".وأردف في ذات التغريدة: "مع امتناننا للمرأة التركية؛ كل واحدة منهن بطلة، عملن من أجل بلدنا ومستقبلنا، في كل جانب من جوانب الحياة، من تاريخنا المجيد إلى الوقت الحاضر".وغردت العضوة البرلمانية لمجلس أوروبا، عن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال أمينة نور أوزكان، مهنئة على تويتر: "ها هي المرأة التركية.. نحن فخورون ونهنئ العقيد الأقدم أوزليم يلماز التي تم تعيينها كجنرال في القيادة العامة لقوات الدرك، لأول مرة وتم ترقيتها إلى رتبة عميد.. حظًا سعيدًا..".ويلماز، وفق سيرتها الذاتية المنشورة بوسائل الإعلام التركية، من مواليد عام 1976 في اسطنبول، وتخرجت من الكلية الحربية عام 1997 برتبة ملازم.بدأت حياتها المهنية كقائد فصيل في قيادة اللواء 23 مشاة شرناق-سيلوبي، وتولت مؤخرًا منصب مدير إدارة مكافحة العنف المنزلي والأطفال في القيادة العامة لقوات الدرك، إلى حين ترقيتها إلى رتبة جنرال.