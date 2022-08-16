سقوط طائرة ومصرع قائدها في السعودية (فيديو)

وقال مكتب تحقيقات الطيران في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط".وأكد المكتب مصرع قائد الطائرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريقا لإجراء التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحادث.وفي وقت سابق من شهر آب الجاري سقطت طائرة خفيفة على شاطئ البحر في منطقة عسير جنوب غربي البلاد.