مصرع وإصابة 125 شخصا إثر فيضانات عارمة في أفغانستان

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية: "في بروان، لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 100 آخرين بسبب الفيضانات. وفقا لمسؤولين محليين، فقد 100 آخرين".وأضافت أن "هناك نساء وأطفالا (لم تحدد عددهم) أيضا بين المفقودين"، ونقلت القناة عن محافظ بروان عبيد الله أمين زاده: "عدد القتلى 30 وعدد الجرحى 95 وعدد المنازل المدمرة أكثر من 100".وقال أحد أقارب محمد عثمان الذي لقي مصرعه بفعل الفيضانات: "حلت كارثة ودمرت قرية كبيرة، ولم يعد هناك أثر للقرية أو المنازل أو الأشخاص الذين بقوا".ويقول ضحايا فيضانات بروان إن هذه الكارثة الطبيعية تسببت لهم في خسائر مالية كثيرة بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح.ودُمرت عشرات المنازل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية جراء هذه الفيضانات.وتسببت فيضانات الليلة الماضية في العديد من الخسائر المالية ليس فقط في بروان، ولكن أيضا في العديد من المقاطعات الأخرى في البلاد.وقالت وزارة إدارة الكوارث، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في إقليمي كابيسا (شمال شرق) ونانغارهار (شرق).