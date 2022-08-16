اصابة سيدة امريكا الاولى بفيروس كورونا

وقالت مديرة مكتب جيل بايدن، إليزابيث ألكسندر في بيان إن "نتيجة الاختبار الروتيني للسيدة الأولى يوم أمس الاثنين جاءت سلبية، "ثم ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض البرد ليلة الاثنين".وأضافت: "جاءت نتيجة الاختبار السريع (RPCR) سلبية مرة أخرى، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) جاء إيجابيا"، مؤكدة أن "السيدة الأولى مطعمة بشكل كامل، كما أنها حاصلة على جرعتين معززتين".وأوضحت ألكسندر أن "السيدة الأولى لديها أعراضا خفيفة، وستبدأ في تناول عقار Paxlovid، المضاد للفيروسات"، مشيرة إلى أن "بايدن موجودة حاليا في مسكن خاص في ساوث كارولينا وستعود إلى المنزل بعد أن تتلقى اختبارين سلبيين متتاليين لكوفيد".وتأتي إصابة جيل بايدن بالفيروس، بعد حوالي أسبوعين من شفاء الرئيس جو بايدن، من "إصابة ارتدادية" من كورونا.يذكر أنه يمكن أن تسجل حالات الارتداد في المرضى الذين يتناولون عقار "باكسلوفيد" عندما تكون نتائج اختبار المريض سلبية للفيروس، ثم تظهر نتيجة اختبار إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام.