بريطانيا.. التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 40 عاماً

وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 9.4% في شهر يونيو، وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 9.8%.ومن المرجح أن تنعكس البيانات الأخيرة على قرارت بنك انجلترا في الفترة المقبلة ليتجه البنك إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة معدلات التضخم القياسية في البلاد.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (يوليو) بأكثر من التوقعات إلى 6.2%مقابل التوقعات بارتفاع 9.5% بينما سجلت القراءة السابقة 5.8%.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يوليو) بأكثر من التوقعات إلى 0.6% مقابل التوقعات بارتفاع 0.4% ومقابل القراءة الفعلية السابقة عند 0.8%.وفي المقابل انخفض مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (سنويا) (يوليو) بأكثر من التوقعات ليسجل 22.6% مقابل توقعات بتراجع 23.9% مقابل 24.1 % فعلي .بينما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) (يوليو) بأكثر من التوقعات إلى 12.3% مقابل توقعات بارتفاع 12% ومقابل بيانات فعلية في يوليو 2021 بلغت 11.8%.