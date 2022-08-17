دولة مجاورة تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، قوله: ان "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2250000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي".واضاف ان "المواد المخدرة تم ضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها، مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".