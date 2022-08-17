ألمانيا تحتج على تصريحات للرئيس الفلسطيني عن "الهولوكوست"

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي دوري في برلين إن "المستشارية استدعت، رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة".وأضاف: "من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية".وكان عباس اتهم إسرائيل خلال زيارة لبرلين الثلاثاء بارتكاب "50 محرقة"، وذلك ردا على سؤال بشأن الذكرى الخمسين المقبلة لهجوم مسلحين فلسطينيين على الفريق الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ.