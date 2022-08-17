الجزائر.. الحرائق تمتد الى 14 ولاية واصابات بالعشرات

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن المديرية، انه "تم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل".واضافت انه "تم تسجيل إصابة 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية".واشارت الصحيفة الى انه "تتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس".