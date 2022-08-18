إيران: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو

السومرية نيوز – متابعة

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران لا شيء ينقصها عن العدو، إذ تمتلك الصواريخ المتطورة والسفن البحرية ذات مستوى ثبات عال، ومعدات بحرية أساسية.



وفي كلمة له خلال المنتدى الـ 22 لقادة ومسؤولي بحرية الحرس الثوري، قال اللواء سلامي إنه "عندما تقترن هذه المعدات (العسكرية) مع الإيمان الحقيقي حينها تكون أفئدة كوادر البحرية غير قابلة للهزيمة، ولا يمكن لأي قوة الصمود أمام هذا الإيمان"، مشددا على أن "المعيار الأساس ليس تكافؤ السلاح مع العدو، بل الإيمان الراسخ، الضروري للنجاح في ميدان الجهاد".

وأشار إلى أن "القوة البحرية للحرس الثوري تتكون من عناصر الإيمان والعلم التقني والتدبير والخصال المؤدية لربط أفئدة الرجال القوية مع بعضها، والاخوة"، مؤكدا أن "السرعة تشكل عاملا فارقا ومصيريا في المعارك البحرية، حيث إن إمكانيات العدو محدودة قياسا على الأرض، لذلك كلما كان تدمير الهيكلية الأولية للعدو سريعا، كانت المعارك لصالحكم، وأن الغلبة ستكون لكم، والعدو أكثر قابلية لتلقي الضربات".

وأضاف: "الأكثر مقاومة في الحروب البحرية هو من يحسمها"، داعيا إلى "ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق تلك المعارك".