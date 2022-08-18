إيران: سندخل مرحلة جديدة في مفاوضات فيينا.. احترموا خطوطنا الحمراء

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أنه "من غير الممكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".وأضاف: "بعد تلقي وجهات النظر الأمريكية، سندخل مرحلة جديدة في فيينا، لو تم ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاق واحترام خطوطنا الحمراء".وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا "أهم القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، وعدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الوزيران بتقييم المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا".وثمّن عبد اللهيان "الدور البناء لسلطنة عمان في المفاوضات لرفع الحظر عن إيران"، وأعرب عن "تقديره للجهود التي تبذلها لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف".بينما أعرب البوسعيدي عن "أمله بتوصل مفاوضات فيينا إلى نتيجة مرضية في ظل التعاون المشترك بين جميع الأطراف".