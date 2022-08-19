منذ ظهور الفيروس.. أمريكا تسجل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود

وأوضح المركز في بيان، تم رصد هذا العدد من الحالات في 49 ولاية أمريكية منذ ظهور الفيروس.ومطلع أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة الأمريكية جدري القرود "طارئة صحية عامة"، بعد تزايد كبير في أعداد الإصابات بالفيروس.ومن شأن هذا الإعلان أن يسرع من وتيرة توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات وتوفير الموارد الفيدرالية، للحد من تفشي جدري القرود في الولايات المتحدة.وتصدرت ولاية نيويورك في عدد الإصابات بفيروس جدري القرود، جاءت بعدها ولايتا كاليفورنيا وإلينوي.وظهر اسم جدري القرود لأول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.