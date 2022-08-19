صحيفة بريطانية تكشف هدف زيارة أردوغان لأوكرانيا

وذكرت صحيفة "إندبندنت" في تقريرها أن الغاية الرئيسية من خطوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو تعزيز مكانة بلاده في هذا البلد.واعتبرت الصحيفة أن الغرب يشعر بالقلق من محاولات تركيا تحسين العلاقات مع روسيا، لكن أوكرانيا يمكن أن تقدر دور أردوغان كمفاوض.وأضاف التقرير: "الرئيس أردوغان يضع نفسه كرجل دولة إقليمي قادر على التحدث مع قادة العالم، فهو في مكانة فريدة جغرافيا ودبلوماسيا واستراتيجيا ويلعب أردوغان هذا الدور بالشكل المطلوب لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع اتقان هذا الدور".واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.