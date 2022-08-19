الأمير الأردني ينشر أول صورة له مع خطيبته

وعلق قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند، على الأمنيات الصادقة".ويأتي ذلك بعد إعلان الديوان الملكي الهاشمي يوم أمس خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض.