الخارجية الامريكية قلقة من الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي، عندما سئُل عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى من أن الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" سوف يؤثر على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تصدير الحبوب: "نحن ندرك دائما أن روسيا سترد بقسوة".واضاف أن "واشنطن "قلقة من ذلك"، منوها إلى أن "واشنطن تبحث مع كييف فرض عقوبات إضافية على روسيا، بالإضافة إلى "مفاوضات أوسع جارية حول المناهج"، والتي وفقا له يجب أن تكون ذات طبيعة شمولية".