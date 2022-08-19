بريطانيا تعلن دخول مناطق جديدة في حالة الجفاف

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن السلطات ان "قلة هطول الأمطار وموجة الحر التي طال أمدها قد شكلتا "ضغطا هائلا" على الأنهار والخزانات، لذلك تم اتخاذ قرار بإعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز".وأضافت انه "تم فرض حظر على استخدام خراطيم المياه في محاولة للحفاظ على الموارد المائية".وقالت ناتالي هول من "ناتشورال ريسورسز ويلز": "قررنا إعلان حالة الجفاف في جنوب غرب ويلز بعد أن اتضح أن قلة الأمطار والحرارة المرتفعة تسببا في ضغوط هائلة على الأنهار والخزانات ومستويات المياه الجوفية"، مشيرة إلى أنه "في حين أن أجزاء معينة من ويلز قد تشهد تساقطا للأمطار، لا يزال من الممكن أن تستغرق وقتا طويلا للتعافي من الجفاف، مما يجعل المياه موردا ثمينا".