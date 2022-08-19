إطلاق نار داخل مركز تجاري في السويد

وفي بيان ر سمي، أعلنت الشرطة السويدية أن حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة، في مركز "إمبوريو" التجاري، وهو واحد من أكبر المراكز التجارية في جميع اسكندنافيا.وقالت الشرطة إنها ستكشف المزيد من التفاصيل فور الحصول عليها.وتقع مدينة مالمو على الجانب الجنوب الغربي من السويد، ويربطها جسر مائي مع الدنمارك، كما يقطن في المدينة عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات.وفي مارس الماضي، أعلنت الشرطة السويدية أنّ امرأتين قتلتا في هجوم بسلاح أبيض وقع في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو نفّذه تلميذ يبلغ من العمر 18 عاما.