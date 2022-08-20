بومبيو يقلل من أهمية محادثات إقالة ترامب.. "غير جدية"

وسعى بومبيو إلى التقليل من أهمية - لكنه لم ينف بشكل صريح- التقارير التي أفادت بأنه وأعضاء آخرين في الحكومة تحدثوا عن الإطاحة بترامب بسبب التحريض على الشغب.وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنهم (لجنة 6 يناير) كانوا يبحثون عن مناقشات بشأن التعديل الـ25، وهي مناقشات لم أقم بإجرائها مع نظرائي".وتأتي المقابلة مع بومبيو، الذي يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2024، في الوقت الذي أعلنت فيه ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة إن اللجنة تعتزم إجراء مقابلات مع العديد من المسؤولين السابقين في الحكومة. وكان ستيفن منوشين، وزير الخزانة في إدارة ترامب قد أدلى بشهادته أمام اللجنة الشهر الماضي.وقال بومبيو "لقد كانوا يسعون لبناء قصة قاموا بالفعل بكتابة نهايتها.. لقد كانت عملية اضطهاد.. كانت هذه مقابلة شاملة للعديد من الأمور".وقد ظل بومبيو، الذي كان يشغل أيضا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، على صلة جيدة بالرئيس السابق، وظل يدافع عنه بعد حصار مبنى الكابيتوال الأمريكي يوم 6 يناير 2021.