مقتل 8 أشخاص أثر هجوم إرهابي في عاصمة الصومال

وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق".وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".واقتحم مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.