روسيا تعلن موعد إطلاق أقمار "تحديد المواقع"

وحول الموضوع قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية: "من المفترض أن يتم إطلاق قمر Glonass-K2 من الجيل الجديد في الخريف أو أوائل الشتاء هذا العام، لينضم هذا القمر إلى منظومة غلوناس لتحديد المواقع".وكان النائب الأول لمدير قسم المشاريع الواعدة في مؤسسة"روس كوسموس"، ألكسندر إيفانوف قد ذكر مؤخرا "أن إطلاق قمر Glonass-K2 من الجيل الجديد قد يتم نهاية العام الجاري".ومن جهته ذكر كبير المصممين المشرفين على تطوير منظومة"غوناس" الروسية، سيرغي كاروتين أن أقمار Glonass-K2 ستوفر دقة كبيرة في تحديد المواقع، وستتمتع بمعدل خطأ لا يتجاوز الـ 30 سم.وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.