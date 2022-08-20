سلاح الجو الأمريكي يعلن تعرضه لـ"هجوم دعائي" من جماعة عراقية

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن جناح الاستطلاع الجوي 386 التابع لسلاح الجو الأمريكي قوله إن "المعلومات المضللة ذكرت بشكل خاطئ أن ميليشيا استخدمت طائرات مسيرة لشن هجوم على القاعدة"، مشيرة إلى أن "هذا الهجوم لم يحدث".وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن "(تشكيل الوارثين – المقاومة الإسلامية في العراق) هي على الأرجح جماعة إيرانية، رغم أنها وصفت نفسها بأنها عراقية".ولفت إلى أن "الادعاء عبر الإنترنت ”هدف فقط إلى خداع جمهورهم لتصديق الفرية"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية والكويت "تواصل إبراز القوة الجوية في جميع أنحاء المنطقة دون انقطاع".وأعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "تشكيل الوارثين – المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا على الإنترنت قالت فيه إنها "استهدفت في 12 أغسطس قاعدة علي السالم الجوية الكويتية".وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية.