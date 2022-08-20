مصر.. اندلاع حريق في فناء كنيسة

ووصلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق المحدود بفناء كنيسة مارجرجس بمنطقة شبرا بمصر، وسيطرت عليه.وتبين أن الحريق محدود بكابل كهرباء ورجحت التحريات، أن سببه تماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.ونفى كاهن كنيسة "الشهيد العظيم مار جرجس" في جزيرة بدران بشبرا مصر ما تردد عن وجود حريق داخل الكنيسة.وأوضح الكاهن أن مولد الكهرباء اشتعل في الفناء ووصلت ألسنة اللهب إلى فروع إحدى الأشجار وتم إطفاؤه على الفور ولا توجد أي خسائر بشرية ولا مادية.