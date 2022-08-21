إيران: لن نتراجع عن حقوق شعبنا في أي مفاوضات

ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيسي قوله: "لن نربط معيشة الناس بأي عوامل خارجية، وسنواصل بجدية حل مشاكل البلد والشعب"، مشددا على أن "الإمبراطورية الإعلامية هي أداة العدو لبث اليأس بين أبناء المجتمع".وأضاف: "حضور الشعب في مختلف الساحات يعتبر أهم مكونات قوة الجمهورية الإسلامية، والحكومة تحاول استثمار هذا المكون لتأمين مصالح الشعب"، لافتا إلى أنه "بالرغم من العقوبات والتهديدات، سوف تواصل الحكومة العمل بجدية".واختتم رئيسي: "الحرب اليوم حرب إرادات، وقرر الشعب الإيراني التغلب على أعدائه، ولقد حصلنا على جزء كبير من مستحقاتنا من بعض البلدان".