شولتس: ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة

وقال المستشار الألماني، في لقاء مع مواطني بلاده إن "ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة كافية، مؤكدا أن الأمر يتم بانتظام".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "Welt"، أنه منذ حزيران الماضي، طلب الدبلوماسيون الأوكرانيون مرارا وتكرارا من الحكومة الألمانية تقديم أسلحة إضافية، ولكن دون جدوى حتى الآن. وبررت وزارة الدفاع الألمانية الرفض، بحقيقة أن "الجيش الألماني نفسه بحاجة إلى الأسلحة، لأنه يجب أن يفي بالتزاماته في الناتو".وقال شولتش ردا على سؤال حول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا: "ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة. من المهم أن نقول... إننا نقوم بذلك بانتظام الآن... إنها أسلحة فعالة للغاية".وأشار إلى توريد مضادات طيران من طراز "Gepard"، مضيفا: أنه من المقرر تسليم رادار مدفعي من طراز "Cobra" ونظام دفاع جوي من طراز "Iris-T" قريبا.وبين المستشار، إن " ألمانيا ستساعد أوكرانيا بقدر ما هو ضروري"، لكن لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للصراع، مؤكدا أن "هذا هو المبدأ الأساسي".