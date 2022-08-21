غداً.. قمة عربية مصغرة بمشاركة العراق

وتأتي هذه القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك، ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث بحث مع نظيره المصري "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".كما أكد التليفزيون الأردني، مشاركة الملك عبد الله الثاني في قمة العلمين، فيما قالت مصادر عراقية رسمية إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، سيشارك كذلك.وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمان، في مارس الماضي، قمة رباعية شارك فيها قادة الإمارات والأردن ومصر والعراق.ووفق مصادر دبلوماسية مصرية، فإن عددا من الملفات البارزة ستمثل أساس المباحثات بين القادة العرب يوم الاثنين، على رأسها "استمرار تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم العربي، لا سيما ما يخص الطاقة والغذاء".كما سيتم التطرق لعدد من قضايا المنطقة، على رأسها "القضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وليبيا واليمن، وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، وكذلك استمرار أزمة سد النهضة"، وفق المصدر.