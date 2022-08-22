إيران: علاقاتنا مع الحكومة العراقية قائمة على المصالح المشتركة

السومرية نيوز – بغداد

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، ان علاقاتنا مع الحكومة العراقية بناءة وقائمة على المصالح المشتركة.



وحول التطورات الجارية في العراق أكد كنعاني أن "إيران لها علاقات جيدة مع جميع التيارات السياسية العراقية ونحن دائما نتصرف بمسؤولية لمساعدة أشقائنا العراقيين حتى يتمكنوا من توفير ظروف أفضل لشعبهم ونستمرّ بالوقوف إلی جانبهم ولا يوجد انقطاع في حوارنا وتواصلنا مع الإخوة العراقيين".

وأضاف، ان "علاقاتنا مع الحكومة العراقية بناءة وقائمة على المصالح المشتركة".