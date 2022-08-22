روسيا: امريكا تستعد لنشر قوات استراتيجية في كوريا الجنوبية

وأضاف باتروشيف، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر عن طريق الفيديو بين ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والدول الأعضاء في مجموعة الآسيان: "إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية".من جانب آخر لفت باتروشيف إلى أن الجانب الأمريكي قد يفرض عقوبات على الصين: "الولايات المتحدة تريد اتهام جمهورية الصين الشعبية بمحاولة تغيير الوضع الراهن في تايوان من أجل فرض إجراءاتها هذه".