أول تعليق لبوتين على اغتيال داريا دوغينا

وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تيليغرام" ، قال بوتين في رسالته: "أنهت جريمة حقيرة وقاسية حياة داريا دوغينا - شخص ذكي وموهوب بقلب روسي حقيقي - طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح. صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حرب، خدمت الناس، والوطن الأم بأمانة، لقد أثبتت بالفعل ماذا يعني أن تكون وطنيا".يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كشف اليوم الاثنين، أن "مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا".وقال جهاز الأمن الفدرالي إن "الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل داريا دوغينا".