الأمم المتحدة تكشف عن اعداد المتضررين جراء السيول في السودان

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له، إنه "بين 16 و19 آب الحالي تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في نزوح أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل بولاية الجزيرة".وأضاف: "يحتمي النازحون في 4 مدارس حكومية وملعب بمدينة المناقل ويحتاجون للمأوى والغذاء والاحتياجات غير الغذائية والمياه".وذكر المكتب أن "استمرار الأمطار الغزيرة أثر على 17 قرية في محلية المناقل، ولا تزال 9 قرى محاطة بمياه السيول والأمطار، وتضرر أكثر من 25 ألف شخص من هذه الكارثة في المنطقة".وأِشار إلى أن "المنظمات الإنسانية موجودة على الأرض لتقييم الوضع وتقديم المساعدات بمجرد أن تكون الطرق مفتوحة".وتشمل المناقل أكبر محليات ولاية الجزيرة نحو 545 قرية.ووجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحدات وفرق الجيش وقوات خاصة وطائرات عمودية لإنقاذ المتضررين من السيول والأمطار في المناقل، وتوفير المعينات والدعم اللازم للمتأثرين من السيول والأمطار، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.وبحسب الدفاع المدني السوداني، فإن 79 شخصا لقوا مصرعهم جراء السيول بالبلاد.