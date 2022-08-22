روسيا تعلن اتساع رقعة حرائق الغابات جنوبي موسكو

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قوله، إن "المدينة أرسلت معدات وأفرادا إلى منطقة ريازان، لكن جهودهم لم تكن كافية لاحتواء الحرائق".واضاف خلال زيارة إلى المنطقة، إن "النيران ازدادت حدة، هناك عدد كبير من الحرائق في منطقة واسعة وحرائق تمتد في مناطق يصعب الوصول إليها".وذكر سكان موسكو أن "رائحة الدخان انتشرت في وسط المدينة صباح الإثنين، لكنها تلاشت في وقت لاحق".وفي تصريحات منفصلة، وصف القائم بأعمال حاكم المنطقة بافيل مالكوف "الوضع بأنه متأزم ".ونقلت "تاس" عنه قوله: "للأسف لا توجد أمطار ولا يُتوقع هطولها، ولا تزال الرياح ودرجات الحرارة مرتفعة، بالطبع هذا يساهم في اتساع رقعة الحرائق".وأضاف أن "منطقتي أولجينو وجولوفانوفو معرضتان لخطر كبير وتم إجلاء سكان منهما".ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة مئوية في موسكو هذا الأسبوع.وسجلت العاصمة الروسية أعلى درجة حرارة لها وكانت 38.2 درجة مئوية في العام 2010، عندما غطى حريق غابات ضخم المدينة بطبقة كثيفة من الضباب الدخاني.وزادت حرائق الغابات في روسيا في السنوات الأخيرة؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن تغير المناخ.