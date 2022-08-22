حماس والجهاد الإسلامي تتوعدان إسرائيل برد حازم

وشاركت الحركتان في اجتماع وُصف بـ"المهم، حيث شمل عدداً من أعضاء القيادة السياسية، بالإضافة إلى عدد من قادة كتائب القسام وسرايا القدس والقادة الأمنيين من الحركتين.وبعد الاجتماع، أصدرت الحركتان بياناً مشتركاً حذرتا فيه "إسرائيل من أي غدر تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته، متوعدة بأن ترد بشكل حازم وموسع".وأكدت الحركتان في البيان المشترك أن "غرفة العمليات المشتركة منجز وطني يضم فصائل المقاومة كافة في إطار موحد لإدارة المواجهة مع الاحتلال، وفي المقدمة منها كتائب القسام وسرايا القدس".ودعت الحركتان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى "الكف عن ملاحقة المقاومين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة في سجن أريحا، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال، وإلى التحرر من اتفاقية أوسلو، وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقة لا كلاما".