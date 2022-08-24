تعود لعصري الفراعنة والرومان.. ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة مصري

كانت معلومات قد وردت لشرطة السياحة والآثار المصرية، تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الاتجار بها.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 79 قطعة يشتبه في أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام.وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعوني وبعض العملات للعصر الروماني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة في الحفاظ على التراث الثقافي والأثري للبلاد، والعمل على مكافحة جرائم الإتجار في القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.