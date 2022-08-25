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القصة الكاملة لاتهام عراقية لداعية مصري باغتصابها.. وتسريبات تكشف مفاجأة (فيديو)

دوليات

2022-08-25 | 05:37
Alsumaria Tv
القصة الكاملة لاتهام عراقية لداعية مصري باغتصابها.. وتسريبات تكشف مفاجأة (فيديو)
المصدر:
روسيا اليوم
5,967 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
نشر الإعلامي المصري محمد الغيطي تسريبات لمحادثة بين زوجة عبدالله رشدي والفتاة العراقية جيهان، التي اتهمت الداعية المصري عبدالله رشدي بأنها إحدى ضحاياه.

بحسب ما عرضه محمد الغيطي فإن "زوجة عبدالله رشدي، هاجر، تحدثت مع العراقية جيهان إحدى ضحايا الشيخ عبر شات على الماسنجر، واعترفت الزوجة على زوجها بأنه دائم الدخول عبدالله رشدي في علاقات من هذا النوع وفعل ذلك مع بنات عديدات وأن السيدة العراقية ليست الأولى وإنما هذا الأمر متكرر".

واستكمل الغيطي قراءة الشات بين زوجة عبدالله رشدي وجيهان: "زوجة عبدالله رشدي سألت في الشات جيهان العراقية هل تزوجك؟ كتب كتابه عليكي يعني؟".

وأوضحت المحادثات المسربة أن عبدالله رشدي كان ينوى السفر إلى تركيا لمقابلة السيدة العراقية جيهان ولكنها جاءت إلى مصر.

وعرض الغيطي الشات بين عبدالله رشدي، والسيدة العراقية وكتب رشدي لجيهان العراقية: "إقفلي شنطتك علشان أحجز لك اليوم في فندق تنامي فيه.. بحيث تاخدي أوبر من الفندق للشقة، لأن من شقة العبور صعب تلاقي أوبر.. والشنطة هتتعبك جهزيهم وهاتيهم أنا ربع ساعة وأكون عندك".

وظهرت السيدة التي تزعم خداعها من قبل الداعية عبدالله رشدي لأول مرة في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت السيدة عن جنسيتها "عراقية"، وعن سبب إجادتها اللهجة العامية المصرية وقالت: "زوجي السابق مصري، قضينا معا أكثر من 10 سنوات"، وروت تفاصيل ما اعتبرته "خداعا واستغلالا" من الداعية عبدالله رشدي.

وقال رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الجمعة: " أعلم أنهم يجتهدون، ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزًا أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، ولا تنالُ الضِّباعُ من طوافِها حول الأسودِ إلا الخيْبَة؛ الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ، فاهم يا ضَبْع منك له؟!".

وأضاف رشدي في منشوره: "سيُحاسَبُ بالقانونِ كلُّ خائضٍ على خوضِه في التشهيرِ جرْيًا وراءَ ادَّعاءاتٍ خيالِيَّةٍ دون سَنَدٍ، ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم، ‏وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهبُ".
 
وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما زعمت سيدة عراقية "خداعها" من الداعية عبد الله رشدي، وأطلقت على نفسها اسم جيهان عبر صفحة تم إنشاؤها حديثا على "فيسبوك".



اتهمت السيدة الشيخ عبدالله رشدي بما وصفته "التلاعب بها وخداعها"، كما قالت في منشورها على "فيسبوك" إن الواقعة المشار إليها "شهد عليها الشيخ أحمد البصيلي".

فيما علق الشيخ أحمد البصيلي، الداعية الإسلامي، على الزج باسمه في اتهامات منسوبة إلى الداعية عبدالله رشدي تزعم "تلاعبه وخداعه لسيدة"، وقال البصيلي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الزج باسمي في أي مهاترات أو معارك شخصية لا علاقة لي بها سيصاحبه فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وظهرت السيدة التي تزعم خداعها من قبل الداعية عبدالله رشدي لأول مرة في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت السيدة عن جنسيتها "عراقية"، وعن سبب إجادتها اللهجة العامية المصرية وقالت: "زوجي السابق مصري، قضينا معا أكثر من 10 سنوات"، وروت تفاصيل ما اعتبرته "خداعا واستغلالا" من الداعية عبدالله رشدي.

وقال رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الجمعة: «أعلم أنهم يجتهدون، ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزًا أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، ولا تنالُ الضِّباعُ من طوافِها حول الأسودِ إلا الخيْبَة؛ الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ، فاهم يا ضَبْع منك له؟!».

وأضاف رشدي في منشوره: "سيُحاسَبُ بالقانونِ كلُّ خائضٍ على خوضِه في التشهيرِ جرْيًا وراءَ ادَّعاءاتٍ خيالِيَّةٍ دون سَنَدٍ، ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم، ‏وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهبُ".

وعرض الإعلامي محمد الباز، ما كتبته السيدة العراقية جيهان على صفحتها، حيث روت بداية معرفتها بـ عبدالله رشدي من خلال استشارة عبر الإنترنت، قائلة: "بعدها تطور الأمر إلى الإعجاب، ثم قدمت إلى القاهرة لمعرفة بعض أكثر وللزواج الرسمي، وعندما انتهت إقامتي في الفندق بالقاهرة، جاء رشدي وعرض علي الذهاب معه لشقة في مدينة العبور خاصة بصديق له، وعرض علي اتفاق شفوي بدون أي ورق، واتصل باثنين شهود في جامعة الأزهر، وهما الدكتور أحمد البصيلي ودكتور آخر اسمه أحمد".

وتابعت: "أنا أكدت عليه أنه لا يجوز أن يلمسني ولكن الهدف من العقد بشكل شفوي علشان الحرمانية فقط، ولكن بعدها تعدى علي بدون موافقتي وخالف العهد، وبعد محاولات كثيرة وهتك العرض عرفت التخلص منه، وبعدها اتصل بي واعتذر وظلت العلاقة بنا أننا نلتقي في أماكن عامة، وبعدها بفترة غادرت القاهرة وظل الاتصال بنا، إلى أن أرسل لي يقولي انتي من الآن حرة".

وأوضحت أنها "اكتشفت أنه تزوجها زواج متعة، وعندما تحدث مع أخواته قال لهم إنه لا يعرفني واكتشف أنه كرر هذا الموضوع أكثر من مرة مع بنات تانية، ويرى عبدالله رشدي نفسه فوق القانون لأني عندما طلبت منه حقي قالي اعملي اللي انتى عاوزاه".
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