أفغانستان تتلقى مساعدات طبية وغذائية من الهند

أعلنت الهند عن تقديم الدفعة العاشرة من المساعدات الطبية الى أفغانستان مكونة من 32 طناً من الأدوية الأساسية.

وجاء في بيان حكومي أنه "تم تسليم الشحنة إلى مستشفى أنديرا غاندي كابول، والتي تشمل الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والأدوية المضادة للسل، و500000 جرعة من لقاح COVID وما إلى ذلك وتم تسليم هذه الإرساليات الطبية إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) وإنديرا غاندي مستشفى الأطفال، كابول".

وأكد البيان "التزام الهند بمواصلة علاقة خاصة مع شعب أفغانستان وتقديم المساعدة الإنسانية له ليس فقط المساعدة الطبية، فقد قدمت الهند أيضاً القمح لأفغانستان كمساعدة إنسانية وصلت الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية البالغة 2500 طن من القمح من الهند إلى جلال أباد الأفغانية عبر باكستان في 26 فبراير، بينما غادرت القافلة الثانية للمساعدات الإنسانية الهندية التي تحمل 2000 طن متري من القمح أتاري، أمريتسار في 3 مارس إلى جلال أباد، أفغانستان".

وتابع البيان "علاوة على ذلك، أرسلت الهند الشحنة الثالثة البالغة 2000 طن متري من القمح إلى أفغانستان في 40 شاحنة عبر حدود عطاري-واجاه في 8 مارس"، مشيراً الى أن "الفريق الهندي زار كابول للإشراف على عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان والتقى بكبار أعضاء حركة طالبان. كما تم خلال الزيارة تقييم الوضع الأمني".