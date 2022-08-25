الصحة العالمية تكشف عن عدد الوفيات بكورونا منذ بداية العام

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".ودعا حكومات جميع الدول إلى "مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 في المئة من جميع السكان".وفي كانون الثاني من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤهما، شراكة لتوفير اللقاح ضدّ كوفيد. وتهدف هذه الشراكة لتسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10 في المئة، وتقع جميعها في إفريقيا باستثناء ستة منها.من ناحية ثانية تشير آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أنّ "جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين".