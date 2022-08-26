صحيفة تركية: أمريكا هددت رجال أعمالنا بشأن التجارة مع روسيا

وكتبت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة: "السلطات الأمريكية تدخلت في أمور لا تدخل في نطاق مسؤولياتها، وتجاوزت الحدود وحاولت استجواب رجال أعمال أتراك".وتابعت: "كان لدى المخابرات الأمريكية ما يكفي من الوقاحة لتهديد رجال الأعمال الأتراك بشأن التجارة مع روسيا في الاجتماعات التي حضرها أيضا ممثل وكالة المخابرات المركزية في تركيا".وفقا للتقرير، فقد اتصل ممثل وكالة المخابرات المركزية في تركيا بمسؤولي شركات بناء شاركت في صفقات لشراء العقارات مع الشركات الروسية وهددهم بشكل سافر.وأضافت الصحيفة أن ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجه لرجال أعمال من قطاع الإسكان أسئلة مثل: "كم عدد المنازل التي بعتموها للروس؟"، "بأي عملة أخذتم ثمن المنازل التي بعتموها؟"، "بأي قناة قاموا بالدفع؟ هل أخذتم المال نقدا أو تم الدفع من خلال أحد البنوك؟"وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت جمعية الصناعة والأعمال التركية التي تعد أكبر اتحاد لشركات الأعمال في تركيا، إنها تلقت رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية تحذرها فيها من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا، بعد أسابيع من الإعلان عن اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون حول الطاقة.