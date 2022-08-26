اعتقال مواطن الماني في طهران

قالت الخارجية الألمانية إن "السلطات الإيرانية اعتقلت "أرفيد جرنه" البالغ من العمر 66 عاماً"، مشيرة إلى أن "جرنه موجود في السجن بإيران منذ أكثر من شهر".وبحسب الخارجية الألمانية فإن "أرويد جرنه متهم بالتقاط صور لمناطق محظورة في إيران"، مشيرة إلى أنه "تظهر المعلومات التي تم الحصول عليها أن أرفيد جرنه ذهب إلى مدن مختلفة بما في ذلك طهران وتبريز على دراجة نارية خلال رحلته إلى إيران".وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أنه "لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد". ولم تخطر السلطات القضائية والأمنية الإيرانية بعد باعتقال هذا المواطن الألماني".