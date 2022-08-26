موسكو تكشف عن دوافع استخدام السلاح النووي

وقال مدفيديف في تصريح لقناة LCI الفرنسية، ردا على سؤال عن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، إن "العقيدة العسكرية لبلادنا ليست سرية بهذا الشأن"، وهناك أيضا وثيقة خاصة تسمى "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".وأوضح أن "هذه الوثيقة تتضمن 4 أسس لاستخدام السلاح النووي، تشمل تعرض روسيا لإطلاق الصواريخ النووية، واستخدام الأسلحة النووية، وضرب البنية التحتية لقيادة الأسلحة النووية أو غيرها من الأعمال التي تمثل خطرا على وجود الدولة الروسية... حتى الآن لم نرصد مثل هذه الأعمال".يذكر أن روسيا كانت قد أكدت أكثر من مرة أنها تعتزم استخدام الأسلحة النووية ولن تكون أول من يستخدمها في حال اندلاع أي نزاع يهددها.