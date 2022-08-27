صراع جديد مع روسيا.. واشنطن تستحدث منصب سفير القطب الشمالي

وقال فيدانت باتل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيعيّن قريبا سفيرا متجولا مهمته التعامل مع دول الشمال ومجموعات السكان الأصليين وأصحاب المصلحة الآخرين.وأضاف باتيل أن "منطقة القطب الشمالي التي يعمها السلام والاستقرار والازدهار وتتمتع بالتعاون تشكل أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة وأولوية للوزير بلينكن".وسجّل القطب الشمالي ارتفاعا في درجات الحرارة بمستويات تتجاوز بكثير بقية مناطق الأرض، ما يزيد من احتمال فتح مزيد من الممرات المائية التي كان يستحيل عبورها أمام السفن التجارية والعسكرية.وتعزز روسيا وجودها في المنطقة بتسيير الغواصات والطائرات الاستراتيجية، وتشيد القواعد العسكرية القطبية، كما تواصل تطوير أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم، وتسيّر الرحلات العملية إلى المنطقة.وقال بلينكن في اجتماع لمجلس القطب الشمالي العام الماضي في أيسلندا إن دول المنطقة لديها "مسؤولية" لضمان "التعاون السلمي".ويأتي الإعلان عن منصب السفير الأمريكي المتجول لمنطقة القطب الشمالي في الوقت الذي تبدأ فيه محادثات تستمر عدة أيام في غرينلاند بشأن منطقة القطب الشمالي.