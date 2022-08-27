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إجلاء 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

دوليات

2022-08-27 | 03:17
Alsumaria Tv
إجلاء 24 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا
652 مشاهدة

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: "تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 24 ألفا و859 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3655 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و680 ألفا و474 شخصا، من بينهم من 587 ألفا و186 طفلا".

وأشار ميزينتسيف إلى أن هناك ما يقرب من 624 ألف سيارة خاصة عبرت الحدود الروسية.

وتابع ميزينتسيف أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين تعمل حاليًا في روسيا. ووفقًا له أيضًا، فقد تم تلقي أكثر من 2.76 مليون طلب من أولئك الذين يرغبون في الإخلاء من 2139 منطقة سكنية في أوكرانيا ومن الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.

وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.

بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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